Науковці назвали найгірший рік в історії людства

Вчені встановили, в який період своєї історії людство пережило найважчі часи. І це не епідемія Чорної смерті і не світові війни.

Найгірше людям було жити у 536 році нашої ери. Тоді Європа, Близький Схід і частина Азії занурилися у напівтемряву на цілих 18 місяців.

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"Сонце випромінювало сяйво без яскравості, як Місяць, протягом всього року", – йдеться в хроніці візантійського історика Прокопія Кесарійського.

Велика частина світу занурилися у напівтемряву

Літня температура впала до 1,5-2,5 градусів за Цельсієм, ознаменувавши початок найбільш холодного десятиліття за 2300 років. У Китаї випав сніг, урожай пропав, і люди почали страждати від голоду.

А у 541 році в Європу прийшла Юстиніянова чума – перша відома пандемія смертельної хвороби, яка забрала 125 мільйонів життів. За свідченнями істориків, тоді загинули від однієї третини до половини населення Східної Римської імперії.

Вчені з'ясували, що перед кожним аномально холодним літом за останні 2500 років відбувалося потужне виверження. Якщо ж траплялася ціла серія катастроф, наслідки ставали справді руйнівними.

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