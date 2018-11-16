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Новий різдвяний ролик з Елтоном Джоном підкорив мережу

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Зворушливий ролик з Елтоном Джоном - фото 1
Зворушливий ролик з Елтоном Джоном / gettyimages

Мережа британських універмагів John Lewis представила свій різдвяний ролик, головну роль у якому виконав сер Елтон Джон.

У міні-фільмі "Хлопчик і піаніно" ми бачимо, як музикант виконує свій хіт Your Song на різних етапах своєї кар'єри – аж до самісінького дитинства, коли він грав на піаніно для своїх рідних і друзів.

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Зовнішність Елтона Джона у різному віці скрупульозно відновлювали за допомогою комп'ютерних ефектів. Кожен, хто додивлявся ролик до кінця, у фіналі обов'язково плаче.

А ось так пісня звучала в оригіналі, коли музикант виконав її у 1971 році на британському шоу Top of the Pops:

Нагадаємо, що незабаром на великі екрани виходить фільм про Елтона Джона "Рокетмен". І в мережі вже з'явився перший його тизер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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