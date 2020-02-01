Названі наслідки коронавірусу для тих, хто вилікувався

Представник Лікарні китайсько-японської дружби Чжань Цін'юань розповів, що одним з наслідків нового китайського коронавірусу може стати фіброз легенів.

При фіброзі в легенях утворюються смужки сполучної тканини, що заважають нормальній роботі органу.

За словами Цін'юаня, найчастіше люди, що вилікувалися від коронавірусу, не стикаються з наслідками хвороби. Однак у пацієнтів, які перенесли вкрай важку форму захворювання, починаються проблеми з легенями.

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Лікар підкреслив, що здатність легких до відновлення дуже висока, тому й фіброз не такий страшний.

У деяких перехворілих пацієнтів розвинулася депресія, в таких випадках необхідно звертатися за психологічною допомогою.

Нагадаємо, новий вірус знайшли у китайському місті Ухань (провінція Хубей) в грудні 2019 року. Жертвами коронавірусу, за останніми даними, стали 213 людей, загальна кількість хворих в Китаї склала 9 731, а тих, хто одужав 171. Випадки захворювання вірусом виявили і в Великобританії, Індії, Італії, Австралії, Філіппінах, Малайзії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Камбоджі, Непалі, Шрі-Ланці, Сінгапурі, Саудівської Аравії, ОАЕ, Південної Кореї, Таїланді, Японії та США.

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