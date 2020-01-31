Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі

Поки коронавірус косить людей десятками й набуває статусу справжньої епідемії, популярні інстаграм-блогери вирішили, що і епідемія може бути відмінним приводом вкотре себе показати. І правда, який аксесуар може бути актуальнішим, ніж медична маска?

Медичні маски і так давно стали звичним аксесуаром в Азії, де з їх допомогою захищаються від смогу і засмаги. Тепер вони отримують нову порцію слави, а разом із ними і інстаграм-блогери.

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Попри те що деякі блогери подають фото як якусь акцію проти епідемії (мовляв, нема чого сумувати і пішов до біса той коронавірус!), інші користувачі соцмереж обурюються і вважають, що це просто спроба використовувати хайп для розкрутки своїх акаунтів. Наприклад, так:

Після подібних кадрів деякі користувачі навіть почали "уболівати" за вірус, як би двозначно це не звучало.

"Я був на стороні людства, але тепер, схоже, я на боці вірусу".

"У інстаграмі тепер є інфлюєнсери коронавірусу".

"Інфлюєнсери використовують хештег #коронавірус і маски для обличчя, щоб просувати свої сторінки в "інстаграмі". Це не найкрутіша річ, яку я коли-небудь бачила".

Influencers are using the #coronavirus hashtag + face masks to promote their Instagram pages. Not the classiest thing I've ever seen. pic.twitter.com/gHrUH1dRAL — Alydia Noble (@alydianoble) January 31, 2020

"Кожен повинен прочитати інформацію на сайті Центру з контролю і профілактики захворювань, а не вірити в ту нісенітницю, яку кажуть інфлюєнсери".

Everyone needs to go read the CDC’s website and learn about coronavirus rather than believing the bullshit these “influencers” put out there. — Patricia (@PatronRempala) January 30, 2020

"Якого біса інфлюєнсери намагаються зрубати лайків/трафіку/заробити грошей на коронавірусі? Хто вас виховував?"

Епідемію намагаються використовувати у своїх цілях і в інших соцмережах. Наприклад, у фейсбуці настало справжнє свято для прихильників нетрадиційної медицини, які направо і наліво роздають поради з лікування вірусу (природно, марні, а то і небезпечні). Також радісно потирають руки любителі теорій змов, які чого лише про вірус не навигадували.

Епідемія фейків і чуток досягла таких масштабів, що головні соцмережі навіть оголосили їм війну. Однак навіть технологічні гіганти самі визнають, що користі поки мало. Люди самі готові обманюватися, а деякі, як виявилося, не проти ще й набрати на цьому підписників.

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