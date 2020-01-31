Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі

  • 50
Блогери намагаються зловити хайп на коронавірусі - фото 1
Блогери намагаються зловити хайп на коронавірусі

Поки коронавірус косить людей десятками й набуває статусу справжньої епідемії, популярні інстаграм-блогери вирішили, що і епідемія може бути відмінним приводом вкотре себе показати. І правда, який аксесуар може бути актуальнішим, ніж медична маска?

Медичні маски і так давно стали звичним аксесуаром в Азії, де з їх допомогою захищаються від смогу і засмаги. Тепер вони отримують нову порцію слави, а разом із ними і інстаграм-блогери.

До теми: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика

Попри те що деякі блогери подають фото як якусь акцію проти епідемії (мовляв, нема чого сумувати і пішов до біса той коронавірус!), інші користувачі соцмереж обурюються і вважають, що це просто спроба використовувати хайп для розкрутки своїх акаунтів. Наприклад, так:

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі - фото 383363

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі - фото 383364

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі - фото 383365

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі - фото 383366

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі - фото 383367

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі - фото 383368

Після подібних кадрів деякі користувачі навіть почали "уболівати" за вірус, як би двозначно це не звучало.

"Я був на стороні людства, але тепер, схоже, я на боці вірусу".

"У інстаграмі тепер є інфлюєнсери коронавірусу".

"Інфлюєнсери використовують хештег #коронавірус і маски для обличчя, щоб просувати свої сторінки в "інстаграмі". Це не найкрутіша річ, яку я коли-небудь бачила".

"Кожен повинен прочитати інформацію на сайті Центру з контролю і профілактики захворювань, а не вірити в ту нісенітницю, яку кажуть інфлюєнсери".

"Якого біса інфлюєнсери намагаються зрубати лайків/трафіку/заробити грошей на коронавірусі? Хто вас виховував?"

Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі - фото 383369

Епідемію намагаються використовувати у своїх цілях і в інших соцмережах. Наприклад, у фейсбуці настало справжнє свято для прихильників нетрадиційної медицини, які направо і наліво роздають поради з лікування вірусу (природно, марні, а то і небезпечні). Також радісно потирають руки любителі теорій змов, які чого лише про вірус не навигадували.

Епідемія фейків і чуток досягла таких масштабів, що головні соцмережі навіть оголосили їм війну. Однак навіть технологічні гіганти самі визнають, що користі поки мало. Люди самі готові обманюватися, а деякі, як виявилося, не проти ще й набрати на цьому підписників.

Читайте також: Неймовірно, але факт: люди дійсно думають, що коронавірус пов'язаний із пивом Corona

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
  • Вчора, 14:15
  • 291
Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
  • 28 cічня, 12:22
  • 3761
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2059320
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл