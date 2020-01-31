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Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі
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Поки коронавірус косить людей десятками й набуває статусу справжньої епідемії, популярні інстаграм-блогери вирішили, що і епідемія може бути відмінним приводом вкотре себе показати. І правда, який аксесуар може бути актуальнішим, ніж медична маска?
Медичні маски і так давно стали звичним аксесуаром в Азії, де з їх допомогою захищаються від смогу і засмаги. Тепер вони отримують нову порцію слави, а разом із ними і інстаграм-блогери.
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Попри те що деякі блогери подають фото як якусь акцію проти епідемії (мовляв, нема чого сумувати і пішов до біса той коронавірус!), інші користувачі соцмереж обурюються і вважають, що це просто спроба використовувати хайп для розкрутки своїх акаунтів. Наприклад, так:
Після подібних кадрів деякі користувачі навіть почали "уболівати" за вірус, як би двозначно це не звучало.
"Я був на стороні людства, але тепер, схоже, я на боці вірусу".
"У інстаграмі тепер є інфлюєнсери коронавірусу".
"Інфлюєнсери використовують хештег #коронавірус і маски для обличчя, щоб просувати свої сторінки в "інстаграмі". Це не найкрутіша річ, яку я коли-небудь бачила".
"Кожен повинен прочитати інформацію на сайті Центру з контролю і профілактики захворювань, а не вірити в ту нісенітницю, яку кажуть інфлюєнсери".
"Якого біса інфлюєнсери намагаються зрубати лайків/трафіку/заробити грошей на коронавірусі? Хто вас виховував?"
Епідемію намагаються використовувати у своїх цілях і в інших соцмережах. Наприклад, у фейсбуці настало справжнє свято для прихильників нетрадиційної медицини, які направо і наліво роздають поради з лікування вірусу (природно, марні, а то і небезпечні). Також радісно потирають руки любителі теорій змов, які чого лише про вірус не навигадували.
Епідемія фейків і чуток досягла таких масштабів, що головні соцмережі навіть оголосили їм війну. Однак навіть технологічні гіганти самі визнають, що користі поки мало. Люди самі готові обманюватися, а деякі, як виявилося, не проти ще й набрати на цьому підписників.
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