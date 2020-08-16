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Як виглядають легені, уражені COVID-19: фото не для слабкодухих
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Лікарі з Південної Кореї показали знімки легені пацієнта з COVID-19. Це виглядає дійсно страхітливо.
Коронавірус починає розмножуватися на клітинах епітелію, в першу чергу – верхніх дихальних шляхів. Таким чином він проникає в нижню частину легенів і вражає бронхіоли (частина бронхів, що веде безпосередньо в альвеоли, що відповідають за газообмін).
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В результаті починається запалення, альвеоли заповнюються рідиною і не можуть виконувати свою функцію. На знімках комп'ютерної томографії цей процес видно як "матове скло" – білясті напівпрозорі ділянки. Чим їх більше, тим сильніше пошкоджені легені і тим менше у людини шансів дихати самостійно.
Наступний етап ураження легень у медиків називається ефект бруківки". На знімках стає чітко видно сітчастий малюнок. Після цього, як правило, настає консолідація плями "матового скла". З напівпрозорих вони стають просто білими. Це саме по собі не погано, але якщо при цьому площа "матового скла" продовжує рости, це привід для тривоги.
Причому нерідко виявляється, що навіть при безсимптомному COVID-19 легені можуть бути серйозно вражені.
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