Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в Україні вже незабаром почнеться друга хвилю коронавірусу. Детальніше читайте далі.

Глава МОЗ Максим Степанов під час щоденного брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню covid-19 повідомив, що система охорони здоров'я України вже готується до нової хвилі коронавірусу.

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За попередніми прогнозами, вона очікується вже наприкінці осені. Найгірше в цій ситуації, що друга хвиля поєднається з епідемією грипу. Тому вже зараз лікарні готові прийняти близько 10 тисяч пацієнтів.

"Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля – суттєве збільшення хворих – десь в жовтні або листопаді", – зазначив Степанов. За його словами, по всій країні вдалось збільшити на 2,5 тисячі кількість ліжок з централізованим киснем.

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