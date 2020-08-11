Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу

  • 150
Друга хвиля коронавірусу в Україні - фото 1
Друга хвиля коронавірусу в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в Україні вже незабаром почнеться друга хвилю коронавірусу. Детальніше читайте далі.

Глава МОЗ Максим Степанов під час щоденного брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню covid-19 повідомив, що система охорони здоров'я України вже готується до нової хвилі коронавірусу.

До теми: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня

За попередніми прогнозами, вона очікується вже наприкінці осені. Найгірше в цій ситуації, що друга хвиля поєднається з епідемією грипу. Тому вже зараз лікарні готові прийняти близько 10 тисяч пацієнтів.

"Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля суттєве збільшення хворих десь в жовтні або листопаді", – зазначив Степанов. За його словами, по всій країні вдалось збільшити на 2,5 тисячі кількість ліжок з централізованим киснем.

via GIPHY

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
  • 06 серпня, 14:13
  • 83
Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
  • 08 серпня, 16:51
  • 93
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2469553
Загрузка...
Новини