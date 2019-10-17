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Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті

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Очікування / реальність - фото 1
Очікування / реальність / Instagram

Справжні фотографії цих дівчат можуть розчарувати їх фоловерів.

Ми живемо у час, коли складно відрізнити, де фотошоп, а де – справжній знімок.

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А винні у цій тенденції активні користувачки соцмереж, які звикли викладати в стрічки тільки відретушовані фотографії, із "замазаними" прищиками, "звуженою" талією і ідеальними "опуклостями". Але якщо фоловерів обдурити можна, то дзеркало не обдуриш. А також людей, яких зустрічаєш на вулиці. Саме їм вдалося застати героїнь нашого огляду "без масок", і ось що вони побачили:

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Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362075

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362076

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362077

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362078

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362079

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362080

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362081

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362082

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362083

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362084

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362085

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362086

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362087

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362088

Як виглядають красуні з Instagram у реальному житті - фото 362089

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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