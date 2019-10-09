Фітоняшка розбурхала Instagram відео без білизни (18+)

Популярна блогерка Теммі Хемброу не припиняє привертати до себе увагу все більшої кількості користувачів мережі. Австралійська версія Кім Кардашян не соромиться своїх форм та з радістю демонструє їх.

25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно веде доволі яскравий профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів прихильників. І це зовсім не дивно, адже білявка з ефектною фігурою надихає та підкорює серця. До того ж, жінка не у захваті від фотошопу, тому часто ділиться відео власних форм, відповідаючи на всі підозри.

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Нещодавно Теммі вирішила вкотре похизуватись своїм розкішним тілом, тому приміряла коротенький костюм без білизни і зняла це на камеру. Понад пів мільйона переглядів за лічені години та більш як тисяча коментарів з компліментами - ця дівчина знає, як привернути увагу.

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