Instagram видалить вкладку, яка дозволяла стежити за діями інших користувачів

Раніше вкладка "Відстежується" показувала лайки, коментарі та підписки людей, за якими ви стежите. Тепер там залишаться тільки дії користувача.

Instagram відмовиться від вкладки "Відстежується", де міститься інформація про активність інших користувачів мережі – лайки, коментарі і нові підписки. Функція зникне впродовж тижня.

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У частини користувачів вкладка пропала ще в серпні 2019 року. Тепер компанія підтвердила, що ця вкладка зникне у всіх. Після цього при натисканні на серце внизу екрана з'являться тільки дії, пов'язані з профілем користувача.

Компанія відмовилася від цієї функції, щоб уникнути непорозумінь. Керівник по продукту Instagram Вішал Шах розповів що багато користувачів не знали про вкладку, а тому нею не користувалися. Шах також аргументував рішення прагненням соцмережі до спрощення інтерфейсу:

Люди не завжди знають, що їхню активність видно іншим користувачам. Виходить, що функція не завжди служить для тих цілей, для яких призначена. Вона викликає у людей здивування з приводу того, що їхні дії відображаються в додатку.

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