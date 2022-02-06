Як виглядають кабінки для відпочинку в медіацентрі на Олімпіаді у Пекіні

У Пекіні 4 лютого стартував перший етап зимових Олімпійських ігор 2022. А тим часом у мережі показали спеціальні футуристичні "каюти", у яких можуть відпочивати журналісти. Виглядає усе це дуже по-кіберпанківськи.

Так, для журналістів у медіацентрі на зимовій Олімпіаді у Пекіні встановили технологічні кабіни з ліжками. Ці "каюти для відпочинку уві сні", розробила китайська компанія Keeson Technology Corporation, пише Reuters.

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У ліжках є масажні функції, а їх положення регулюється смартфоном або пультом дистанційного керування. Загалом з'явилося 20 таких кабін, зроблених з урахуванням заходів безпеки проти поширення коронавірусу.

"Кабіна для відпочинку уві сні забезпечує особистий простір для журналістів у медіацентрі зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року", – прокоментував Чжао Юфен, представник компанії Keeson Technology.

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