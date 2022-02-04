У Нідерландах розберуть історичний міст, аби під ним пройшла яхта Джеффа Безоса

Заради нової яхти Y721 засновника Amazon Джефа Безоса розберуть частину мосту Koningshaven у Роттердамі. Мільярдер замовив одну з найбільших супер'яхт у світі ще кілька років тому у компанії Oceanco.

Як пише Bloomberg, вітрильна трищогла яхта заввишки 40 метрів (без урахування щогл) не зможе пройти під мостом, відомим під назвою De Hef. Щоб вирішити цю ситуацію, влада нідерландського міста погодилася влітку 2022 тимчасово розібрати центральну частину споруди.

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Так, середню частину величезного моста зі сталевими балками буде видалено, щоб звільнити місце для 127-метрового човна. Як заявили в мерії Роттердама, витрати демонтаж візьме компанія Oceanco. Також передбачається, що частину суми виділить сам Безос.

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