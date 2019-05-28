Як виглядають груди, які подобаються всім

Сучасна епоха підкреслює бездоганну форму і розмір бюста, і жінки схильні до думок, що їх груди недосконалі і не привабливі для чоловіків. Чи так це насправді?

Сучасні жінки більше цікавляться своїм бюстом, ніж самі чоловіки, які не шукають досконалості. Для них жіночі груди є центром всесвіту, і неважливо маленькі вони чи великі.

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У кожного різні уявлення про ідеальні жіночі груди. Як же виглядає ідеальний бюст? Лондонські пластичні хірурги вигадали пропорції ідеальних грудей. Групі з більш ніж тринадцяти сотень людей представили фотографії різних форм грудей. Респонденти мали оцінювати їх з точки зору форми, природності, жіночності і привабливості.

Лікарі описали чотири найпоширеніших типи грудей: 35:65, 45:55; 50:50 і 55:45. Результати дослідження показали, що найбільш популярним співвідношенням, яке можна вважати ідеальним, є 45:55. Це підтверджує те, що не має значення, який розмір грудей, але згідно з цим дослідженням важливе співвідношення тканин грудей вище і нижче соска.

Ідеальні груди

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