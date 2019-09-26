Як виглядають гендерно-нейтральні ляльки Барбі (відео)

Сучасний світ вимагає змін навіть від іграшок, тому ляльки Барбі не стали винятком. З'явилась нова лінійка забавок для дітей, яка зовсім не має статі.

Компанія Mattel презентувала першу колекцію гендерно нейтральних ляльок Барбі під назвою Creatable World. Кожна іграшка може мати одяг, який підходить для будь-якої статі, а також зовнішньо підходити під бажання свого власника.

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Взагалі до лінійки входить 6 ляльок різної раси, зросту та фігури. Також є перуки, вбрання, взуття та аксесуари, які дозволяють доповнити образ. Відзначається, що до кожної забавки можна приміряти і коротке, і довге волосся, а також різні образи. Відтак, за мить Барбі може ставати хлопцем або дівчиною. І поки у мережі не у захваті від такої ідеї, то в компанії пояснюють, що дослухались до побажань самих дітей, а не дорослих.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM — MATTEL (@Mattel) September 25, 2019

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