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Як виглядають гендерно-нейтральні ляльки Барбі (відео)

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Нові ляльки Барбі, які не мають статі - фото 1
Нові ляльки Барбі, які не мають статі

Сучасний світ вимагає змін навіть від іграшок, тому ляльки Барбі не стали винятком. З'явилась нова лінійка забавок для дітей, яка зовсім не має статі.

Компанія Mattel презентувала першу колекцію гендерно нейтральних ляльок Барбі під назвою Creatable World. Кожна іграшка може мати одяг, який підходить для будь-якої статі, а також зовнішньо підходити під бажання свого власника.

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Взагалі до лінійки входить 6 ляльок різної раси, зросту та фігури. Також є перуки, вбрання, взуття та аксесуари, які дозволяють доповнити образ. Відзначається, що до кожної забавки можна приміряти і коротке, і довге волосся, а також різні образи. Відтак, за мить Барбі може ставати хлопцем або дівчиною. І поки у мережі не у захваті від такої ідеї, то в компанії пояснюють, що дослухались до побажань самих дітей, а не дорослих.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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