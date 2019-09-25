Ця 89-річна бабця-геймер утре носа будь-якому підлітку

Як відомо, любові до відеоігор кожен вік підвладний. Тому кожна людина похилого віку, який проводить вільний час за віртуальними розвагами, заслуговує на увагу – все-таки, це швидше виняток з правил. Ще одним таким стала 89-річна японка Хамако Морі. Дізнайтесь, чому вона стала геймером?

В інтерв'ю японському виданню GameSpark Морі зазначає, що її першим ігровим пристроєм була приставка Cassette Vision у 1981 році. Тобто чарівна бабуся є геймером майже 40 років! І вже чотири роки Хамако викладає свої ігрові пригоди на власний канал на YouTube.

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Наведемо цитату з інтерв'ю, щоб читач зрозумів, наскільки добре японська бабуся зберегла здатність до мислення й аналізу в свої поважні роки:

Для тих, хто старший, я б радила одиночні гри, а не мультиплеєрні. Все-таки на одному полі бою з молодими ви неминуче будете тягарем... Але мені здається, що число геймерів похилого віку росте і росте. Так що, можливо, в майбутньому для них зроблять окремі сервери?

Крім того, Хамако Морі запевняє: у тих, хто захоплюється відеоіграми, не буде старечої деменції, адже таким чином розум продовжує працювати у досить швидкому режимі. І починати бабуся рекомендує з юних років, адже потім навчитися буде складніше. А ще вона відзначає не найочевиднішу перевагу її улюбленого заняття над іншими хобі:

Якщо ви захоплюєтеся, скажімо, модою або спортом, то одного разу прийде час, коли займатися цим буде неможливо або недоречно. А продовжувати грати в поважних літах – це просто чудово.

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