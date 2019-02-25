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MARUV 8 березня

Як виглядають фургони американських далекобійників

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Далекобійники США знають толк у комфорті - фото 1
Далекобійники США знають толк у комфорті / Trans.INFO

Більша частина життя водіїв-далекобійників проходить в дорозі. Як показує практика, робити це можна дуже навіть комфортно.

Для того, щоб така робота не перетворювалася на виснажливу каторгу, необхідно створити комфортні умови для відпочинку на робочому місці.

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Знаєте чим схожі фрілансери і далекобійники? Це елементарно: і ті, і інші працюють на дому. Далекобійники США знають толк у комфорті і їх траки облаштовані краще, ніж квартири багатьох наших співгромадян. До речі, в окремих випадках, можна порівнювати і площу, багато тягачів мають просторі побутові приміщення, в яких є не тільки спальне місце, але і санвузол, душ і навіть компактна кухня.

У сучасних американських траках є, де розвернутися: у його "каюту" можна встановити навіть невелике піаніно. У базовій комплектації вантажівки мають скромні інтер'єри, але за бажання можна замовити все, що завгодно. Були б гроші, а тюнінгові ательє знають, що запропонувати.

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Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309916

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309917

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309918

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309919

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309920

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309921

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309922

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309923

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309924

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309925

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309926

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309927

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309928

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309929

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309930

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309931

Як виглядають фургони американських далекобійників - фото 309932

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Джерело: mercadoautomotivo
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