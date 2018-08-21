Вперше в історії: у NASA виявили замерзлу воду на Місяці

Вчені підтвердили наявність льодовиків на південному і північному полюсах Місяця. Тверду воду знайшли в найхолоднішому місці – в тіні кратерів.

Як повідомляється, льодовики знайшли в найхолодніших і темних місцях земного супутника – в тіні кратерів на південному і північному полюсах. У південній частині замерзла вода сконцентрована прямо в кратерах, тоді як на північному розкидана ширше, але з меншими покладами.

Це цікаво: У небі над США зняли величезну вогняну кулю

Дослідники з університету Гавайських островів, університету Брауна і Дослідницького центру NASA в Кремнієвій долині припускають, що льодовики можуть бути дуже рідкісними і залишилися з давніх часів.

Льодовики на полюсах Місяця

Відкриття стало можливим завдяки інструменту зіставлення мінералогії Місяця M3, який був запущений в 2008-му на кораблі Chandrayaan-1.

Апарат збирав дані про властивості речовин на поверхні Місяця і про способи поглинання ними інфрачервоного світла, що дозволило вченим розрізняти рідку воду, пар або лід.

На полюсах, де знайшли воду, найтепліша температура становить -120°C, оскільки сонячне світло практично не досягає цих місць.

При достатній кількості льоду на поверхні, вода може бути ресурсом для майбутніх експедицій або навіть колонізації Місяця.

Читайте також: Астронавт NASA показав знімок Чорного моря з космосу