Тайфун над Японією показали з космосу: фотофакт

Астронавт NASA показав, який вигляд має моторошний тайфун на Землі з борту МКС.

Астронавт NASA Річард Р. Арнольд ІІ активно веде свою сторінку в соцмережі Twitter, де за ним стежать понад 38 тисяч читачів. Саме там чоловік, який вже близько 14 років пов'язує своє життя з космосом, ділиться карами з борту Міжнародної космічної станції. Цього разу він показав, як виглядає з космосу тайфун Soulik, який наближався до Японії.

І ще: Вперше в історії: у NASA виявили замерзлу воду на Місяці

Читайте також: Вулкани на Курильських островах з космосу: вражаючі фото