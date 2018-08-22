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Тайфун над Японією показали з космосу: фотофакт

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Астронавт показав моторошний тайфун на Землі - фото 1
Астронавт показав моторошний тайфун на Землі / twitter.com/astro_ricky

Астронавт NASA показав, який вигляд має моторошний тайфун на Землі з борту МКС.

Астронавт NASA Річард Р. Арнольд ІІ активно веде свою сторінку в соцмережі Twitter, де за ним стежать понад 38 тисяч читачів. Саме там чоловік, який вже близько 14 років пов'язує своє життя з космосом, ділиться карами з борту Міжнародної космічної станції. Цього разу він показав, як виглядає з космосу тайфун Soulik, який наближався до Японії.

І ще: Вперше в історії: у NASA виявили замерзлу воду на Місяці

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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