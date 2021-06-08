Як виглядають Android-смартфони за версією Apple: кумедне фотопорівняння

Під час презентації iOS 15 на WWDC 2021 компанія розповіла про оновлення сервісу FaceTime, який тепер можна використовувати для відеодзвінків на різних платформах, включаючи Android. Але традиційно щось пішло не так.

Сама демонстрація роботи цієї функції викликала у деяких користувачів питання до маркетологів американської корпорації, пише The Verge.

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Коли Apple показувала роботу нової програми FaceTime на різних платформах, то зобразила Android-смартфон у вкрай дивному вигляді. У нього відверто величезні рамки та сильно виділяється краплеподібний виріз під фронтальну камеру. Це досить незвично, адже сьогодні навіть найбюджетніші моделі на "зеленому роботі" виглядають значно краще.

Неясно, чому компанія не взяла для демонстрації нової функції будь-який сучасний Android-смартфон з тонкими рамками та мініатюрним отвором під фронтальну камеру. Не виключено, що компанія не хотіла виставити у поганому світлі свій апарат з його "чубчиком", яку, до речі, акуратно приховали на цьому зображенні.

Поширення iOS 15 запланований на осінь поточного року.

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