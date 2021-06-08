Apple заплатила жінці мільйони доларів за злив її голих фото у мережу

Apple неодноразово заявляла, що піклується про приватність користувачів своїх пристроїв. Однак недавно компанії довелося врегулювати скандал, пов'язаний з вторгненням співробітників офіційного сервісу з ремонту у приватне життя одного зі своїх клієнтів.

Судова тяганина, яка триває з 2016 року, обійшлася бренду у семизначну суму. Деталями поділилося видання India Today.

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П'ять років тому 21-річна студентка здала свій iPhone для ремонту у сервісну майстерню. Незабаром вона виявила, що її особисті фотографії та відео відвертого характеру були опубліковані на її ж сторінці у Facebook. Як з'ясувалося, співробітники сервісного центру злили у мережу близько 10 зображень дівчини, які були у галереї пристрою.

Результатом їх дій став судовий позов, в якому постраждала звинуватила Apple у вторгненні у приватне життя, а також заподіянні емоційної травми. Хоча формально ремонтом пристрою займалися співробітники заводу Pegatron, американська компанія визнала факт порушення політики обслуговування одним зі своїх підрядників.



Майстри не лише відремонтували iPhone, а й виклали у мережу голі фото власниці

Щоб врегулювати позов, Apple виплатила багатомільйонну компенсацію, точна сума якої не розкривається. За даними джерела, корпорація також провела "вичерпне" розслідування, яке призвело до звільнення двох технічних фахівців, причетних до інциденту.

"Ми дуже серйозно ставимося до конфіденційності та безпеки даних наших клієнтів і маємо низку протоколів, що забезпечують захист даних протягом усього процесу ремонту", – заявили представники компанії в інтерв'ю журналістам.

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