Експерти підрахували собівартість нових Apple Watch 6: вона вас вразить

Аналітики Counterpoint Research підрахували собівартість виробництва флагманських годинників Apple Watch Series 6 в алюмінієвому корпусі. Нагадаємо, що офіційно модель продається за 399 доларів. Цікаво, у скільки ж оцінюються деталі для її створення.

Згідно з дослідженням Counterpoint Research, виробництво кожного смарт-годинника Apple Watch Series 6 обходиться всього у $ 136. Це означає, що сума складає лише третину роздрібної вартості фірмового гаджета.

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Вартість процесора, дисплея, датчиків і корпусу разом становить приблизно 68% від загальної собівартості пристрою. Дисплей разом з сенсорним модулем, посиленим склом ION-X, становить близько 14% від загальної вартості пристрою.

Майже 24% припадає на чипсет разом з 1 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Ще 24% розподілені між упаковкою та її вмістом, включаючи силіконовий ремінець, батарею, збірку та тестування, а також витрати на розробку ПЗ і права інтелектуальної власності.

Проте аналітики не врахували процес розробки самого годинника, включаючи етапи проєктування, тестування прототипів, зарплати співробітників і маркетингову кампанію. Тому ми достеменно не можемо знати, скільки насправді Apple заробляє з кожного годинника.

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