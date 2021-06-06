Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Експерти підрахували собівартість нових Apple Watch 6: вона вас вразить

  • 2674
Названа собівартість Apple Watch Series 6 - фото 1
Названа собівартість Apple Watch Series 6

Аналітики Counterpoint Research підрахували собівартість виробництва флагманських годинників Apple Watch Series 6 в алюмінієвому корпусі. Нагадаємо, що офіційно модель продається за 399 доларів. Цікаво, у скільки ж оцінюються деталі для її створення.

Згідно з дослідженням Counterpoint Research, виробництво кожного смарт-годинника Apple Watch Series 6 обходиться всього у $ 136. Це означає, що сума складає лише третину роздрібної вартості фірмового гаджета.

Це цікаво: На Apple Watch тепер можна буде слухати музику зі Spotify офлайн

Вартість процесора, дисплея, датчиків і корпусу разом становить приблизно 68% від загальної собівартості пристрою. Дисплей разом з сенсорним модулем, посиленим склом ION-X, становить близько 14% від загальної вартості пристрою.

Майже 24% припадає на чипсет разом з 1 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Ще 24% розподілені між упаковкою та її вмістом, включаючи силіконовий ремінець, батарею, збірку та тестування, а також витрати на розробку ПЗ і права інтелектуальної власності.

Експерти підрахували собівартість нових Apple Watch 6: вона вас вразить - фото 462495

Проте аналітики не врахували процес розробки самого годинника, включаючи етапи проєктування, тестування прототипів, зарплати співробітників і маркетингову кампанію. Тому ми достеменно не можемо знати, скільки насправді Apple заробляє з кожного годинника.

Читайте також: Смарт-годинник HUAWEI Watch 3: нова ОС, магазин додатків і оплата за допомогою NFC

пропозиції партнерів
Новини