Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Виконавці страшних, а деколи і жахливих ролей – цілком звичайні люди.

Лише при одній думці про цих персонажів мороз по шкірі! Ми всі пам'ятаємо їх за фільмами жахів, а багато хто з них – екранне втілення міських легенд, які вселяють страх в цілі покоління.

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Актори, які зіграли монстрів в кіно, в реальному житті зовсім не такі страшні. Через відсутність гриму багатьох навіть не впізнати. Давайте подивимося, як виглядають "живі кошмари" любителів фільмів жахів у звичайному житті.

Шкіряне обличчя з фільму "Техаська різанина бензопилою: Початок"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Джейсон Вурхиз з фільму "П'ятниця, 13-е"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Джек Торренс з фільму "Сяйво"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Самара з фільму "Дзвінок"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Пінхед з фільму "Повсталий з пекла"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Фредді Крюгер з фільму "Кошмар на вулиці В'язів"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Лепрекон з фільму "Лепрекон"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Балак з фільму "Закляття 2"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

Майкл Майєрс з фільму "Хеллоуїн"

Як виглядають актори з фільмів жахів у житті

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