Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram

Не лише діти багатіїв мають свої сторінки в соцмережі Instagram, а й навіть собаки. Здається, про таке життя мріє чимало людей.

Нікого в Instagram вже не здивуєш розкішними фото чужого життя, але нещодавно з'явилась сторінка Rich Dogs Of Instagram ™ (Багаті собаки Instagram), яка ламає всі уявлення про будні домашніх улюбленців. Профіль наповнюють світлинами пухнастиків на курортах, в дорогому одязі та прикрасах, навіть в елітних авто та просто з горами грошей. Цим собакам заздрять багато користувачів!

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Джерело всіх фото: instagram.com/richdogsofig/

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