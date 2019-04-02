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Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram

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Розкішне життя собак - фото 1
Розкішне життя собак

Не лише діти багатіїв мають свої сторінки в соцмережі Instagram, а й навіть собаки. Здається, про таке життя мріє чимало людей.

Нікого в Instagram вже не здивуєш розкішними фото чужого життя, але нещодавно з'явилась сторінка Rich Dogs Of Instagram ™ (Багаті собаки Instagram), яка ламає всі уявлення про будні домашніх улюбленців. Профіль наповнюють світлинами пухнастиків на курортах, в дорогому одязі та прикрасах, навіть в елітних авто та просто з горами грошей. Цим собакам заздрять багато користувачів!

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Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318396

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318397

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318398

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318399

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Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318406

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Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318404

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318405

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318407

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318408

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318409

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318410

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318411

Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram - фото 318412

Джерело всіх фото: instagram.com/richdogsofig/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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