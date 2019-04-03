Ніжний собака підкорив мережу: кумедне відео

Кожен власник цуциків знає, що собаки здатні навчитись будь-чого, якщо їх правильно тренувати. Але цей пес перебрав не лише дію за командою, а й ніжність. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з інком unexpectedmeaning поділився милим відео з американським бульдогом, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин запис побачили більш як 53 тисячі осіб, а ще понад 500 залиши коментарі. А все тому, що господар простягає улюбленцю іграшку. Тварина уважно дивиться на неї, а тоді дуже бережно бере її зубами.

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"Я навчив його "бути ніжним" у юному віці. Він сприймає це дуже серйозно", – відзначив автор. І з ним важко посперечатись, а коментатори навіть почали ділитись історіями про поведінку своїх пухнастиків.

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