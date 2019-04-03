Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Ніжний собака підкорив мережу: кумедне відео

  • 33
Вихований бульдог розвеселив мережу - фото 1
Вихований бульдог розвеселив мережу

Кожен власник цуциків знає, що собаки здатні навчитись будь-чого, якщо їх правильно тренувати. Але цей пес перебрав не лише дію за командою, а й ніжність. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з інком unexpectedmeaning поділився милим відео з американським бульдогом, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин запис побачили більш як 53 тисячі осіб, а ще понад 500 залиши коментарі. А все тому, що господар простягає улюбленцю іграшку. Тварина уважно дивиться на неї, а тоді дуже бережно бере її зубами.

І ще: Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram​

"Я навчив його "бути ніжним" у юному віці. Він сприймає це дуже серйозно", – відзначив автор. І з ним важко посперечатись, а коментатори навіть почали ділитись історіями про поведінку своїх пухнастиків.

I taught him “gentle” at a young age... he takes it very seriously from r/aww

Читайте також: Чоловік вкрав пітона з магазину, сховавши його в штанях

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1094
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 580
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1364344
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл