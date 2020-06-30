Коли на море не полетіти: у Вільнюсі посеред площі з'явився пляж

На центральній площі Лукішкес у Вільнюсі з'явився міський пляж. Тут можна приймати сонячні ванни, грати у волейбол, відпочивати всією сім'єю і дивитися на хвилі Балтійського моря з великого екрану. Чого тільки не зробиш, якщо море цьогоріч не світить.

Мер міста розповів, що це дозволить місцевим мешканцям відпочити в місті так, ніби вони дійсно вибиралися до моря.

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Якщо мешканці Вільнюса не можуть поїхати до моря, то море прийде до Вільнюса, – зазначив Ремігіюс Шімашюс.

Влада вирішила відтворити відпочинок для тих, хто його втратив. На площу завели пісок, шезлонги, рятувальну вишку і роздягальні. 23 червня "відкритий пляж" офіційно запрацював.

Ми не могли ігнорувати той факт, що багатьом людям довелося радикально змінити свої заплановані канікули через карантин, – сказав Шімашюс. – Зараз популярні морські курорти Південної Європи не всім доступні, а наші пляжі будуть переповнені цього літа.

Як вам така ініціатива? Бо нам дуже і дуже подобається. Можливо, бодай на таких пляжах люди дотримуватимуться соціальної дистанції.

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