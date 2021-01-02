Гаряча ангел Victoria's Secret влаштувала новорічну фотосесію в білизні

Модель Жозефін Скрівер постала в образі Санти. Шанувальники у захваті від грайливих фото красуні!

Датська топмодель Жозефін Скрівер потішила фанатів новими еротичними фото святкової тематики.

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Новорічний ковпак на голові моделі і червона білизна додали справжній настрій фотосесії. 27-річний ангел в інстаграм-профілі привітала всіх зі святами дуже пікантними фото. На них струнка зірка подіумів постала в мереживній червоній білизні від Victoria's Secret, що підкреслила її пишні груди і стрункі ноги.

В руках Жозефін тримала велику червону кульку для ялинки і сміливо позувала разом з неї перед камерою. Своє волосся Скрівер злегка накрутила в ніжні локони, а обличчя підкреслила нюдовим макіяжем. Гортайте галерею:

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