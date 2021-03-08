Як виглядає завод, на якому роблять вакцину Covishield (фото, відео)

В Україні вже другий тиждень проходить вакцинація населення препаратом Covishield, який роблять в Індії на найбільшому виробництві Serum Institute of India. Пропонуємо подивитися, як відбувається процес створення вакцини.

Відзначимо, що Serum Institute of India створив найсучасніші лабораторії з високотехнологічним обладнанням і комп'ютеризованим обладнанням для виробництва і тестування біологічних препаратів, що рятують життя.

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На сайті компанії сказано, що виробничі потужності постійно модернізуються, щоб забезпечити відповідність правилам GMP, вони були акредитовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Всупереч думці українців, що на підприємстві працюють люди без належного захисту і в антисанітарії, це абсолютно не так.

Serum Institute of India – це індійська біотехнологічна і фармацевтична компанія. Це найбільший у світі виробник вакцин. Його з легкістю можна назвати фармацевтичним гігантом. Підприємство розташоване в місті Пуна і було засновано Сайрусом Пунавалла в 1966 році. Компанія є дочірньою компанією холдингової компанії Poonawalla Investment and Industries.

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