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Коронавірус 8 березня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / osvitoria

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 8 березня: в Україні виявлений 1 406 800 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​5 572 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 46 304 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 141 341​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 406 800
Одужали 1 198 254
Померли 27 128

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 578

Волинська область

 129

Дніпропетровська область

 362

Донецька область

 217

Житомирська область

 570

Закарпатська область

 500

Запорізька область

 82

Івано-Франківська область

 508

Кіровоградська область

 46

Київ

 432

Київська область

 366

Львівська область

 507

Луганська область

 18

Миколаївська область

 184

Одеська область

 356

Полтавська область

 120

Рівненська область

 89

Сумська область

 127

Тернопільська область

 256

Харківська область

 362

Херсонська область

 35

Хмельницька область

 361

Чернівецька область

 447

Черкаська область

 94

Чернігівська область

 109

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-03-2021:

Захворіли

116 600 908
Одужали

2 589 638
Померли

2 745 163

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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