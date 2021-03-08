Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня

Новини про коронавірус в Україні / osvitoria

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 8 березня: в Україні виявлений 1 406 800 випадків коронавірусу.

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5 572 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 46 304 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 141 341​ результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 8 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 406 800 Одужали 1 198 254 Померли 27 128

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 578 Волинська область 129 Дніпропетровська область 362 Донецька область 217 Житомирська область 570 Закарпатська область 500 Запорізька область 82 Івано-Франківська область 508 Кіровоградська область 46 Київ 432 Київська область 366 Львівська область 507 Луганська область 18 Миколаївська область 184 Одеська область 356 Полтавська область 120 Рівненська область 89 Сумська область 127 Тернопільська область 256 Харківська область 362 Херсонська область 35 Хмельницька область 361 Чернівецька область 447 Черкаська область 94 Чернігівська область 109

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-03-2021:

Захворіли 116 600 908 Одужали 2 589 638 Померли 2 745 163 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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