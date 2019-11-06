Як виглядає зараз найкрасивіша дівчинка у світі

Пам'ятаєте цю маленьку красуню? Зараз їй вже 13 років і вона продовжує займатися моделінгом. Подивіться, як вона виглядає зараз!

Христина Піменова – дівчина, яку кілька років тому визнали найкрасивішою дівчинкою у світі. Зараз їй вже 13 років і вона продовжує займатися моделінгом.

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Юна красуня, в портфоліо якої італійський Vogue, рекламні кампанії Armani Junior, Roberto Cavalli, Dsquared2 і інші світові бренди, ще в 2016 році переїхала в Лос-Анджелес, щоб продовжити кар'єру на новому рівні, як модель LA Models і New York Models. За цей час вона дуже подорослішала і змінилася.

Відзначимо, що на сторінку моделі в Instagram підписано понад два мільйони людей. Христина часто тішить своїх шанувальників свіжими знімками.

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