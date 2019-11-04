Ці речі зіпсують навіть ідеальну фігуру

Порушення пропорцій в одязі – те, що може зробити будь-який образ негарним і дивним. Для того, щоб не втрапити у халепу, треба позбутися деяких речей з гардероба.

Об'ємні довгі жакети сьогодні в моді, але треба точно визначити довжину, яка підійде саме вам. Занадто довгий жакет в поєднанні зі збільшеною лінією плечей і вільним кроєм зробить фігуру присадкуватою, а ноги – коротшими.

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Джинси кльош, які занадто щільно облягають стегна роблять їх більш об'ємними, а ноги – короткими. Найпростіший вихід із ситуації – носити з такими джинсами блузку або топ, які можна заправити. Занадто короткі і обтягуючі сукні можуть зіпсувати зовнішній вигляд. Слід правильно вибирати лінію низу сукні.

Коли у платті лінія талії не на місці – це порушує всі пропорції фігури. Подовжений приталений жакет в поєднанні з подовженою спідницею виглядає добре тільки в тому випадку, коли є візуально позначена лінія талії. Інакше здається, що торс занадто довгий і не співвідноситься з довжиною ніг.

Багато жінок з фігурою "яблуко" мають стрункі ноги і масивний верх. Не варто в такому випадку носити короткі куртки і шуби, які додають об'єму у верхній частині.

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