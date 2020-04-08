Незвичайні ванні кімнати, які викликають захоплення і шок (фото)

Ванна кімната частенько стає місцем, де дизайнери демонструють свої уміння, але відчуття смаку у всіх відрізняється. Тому в мережі діляться знімками ефектних і дивацький ванних кімнат, які точно змушують затримати погляд.

Користувачі публікують найдивовижніші ванні кімнати, які їм доводилось бачити у своєму житті. Забудьте про традиційний чи сучасний стиль, адже тут можна зустріти справжні витвори мистецтва, а також не дуже продумані моменти, приміром, вікно біля туалету. Власники домівок з такими ванними кімнатами точно знаються на дизайні.

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Michael Alan Sue

Lyssa Browning

Dee Steam

Sarah Balentine

Heather Trimble

Amy Grimley

Sarah Monte

Kell Nelson

Maggie Bee Crowley

Regina Raichart

Sarah Carter-Leiterman

Melissa Coward

Lora Davis Winkle

Katie Fletcher

Sarah Balentine

Kimberly Caruana

Olivia Dupont

Carissa Reilly-Weedon

Cassandra Bader Dupre

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