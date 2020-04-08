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Незвичайні ванні кімнати, які викликають захоплення і шок (фото)

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Ефектні ванні кімнати - фото 1
Ефектні ванні кімнати

Ванна кімната частенько стає місцем, де дизайнери демонструють свої уміння, але відчуття смаку у всіх відрізняється. Тому в мережі діляться знімками ефектних і дивацький ванних кімнат, які точно змушують затримати погляд.

Користувачі публікують найдивовижніші ванні кімнати, які їм доводилось бачити у своєму житті. Забудьте про традиційний чи сучасний стиль, адже тут можна зустріти справжні витвори мистецтва, а також не дуже продумані моменти, приміром, вікно біля туалету. Власники домівок з такими ванними кімнатами точно знаються на дизайні.

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Sarah Carter-Leiterman
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Lora Davis Winkle
Katie Fletcher - фото 396869
Katie Fletcher
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Sarah Balentine
Kimberly Caruana - фото 396863
Kimberly Caruana
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Olivia Dupont
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Carissa Reilly-Weedon
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