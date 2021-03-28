Як виглядає заблокований Суецький канал з космосу: фото

Компанія Airbus Space опублікувала фото заблокованого Суецького каналу з космосу. Знімок зроблений супутником Pleiades.

На опублікованому кадрі можна помітити, як суховантаж Ever Given заблокував рух по каналу. Фотографії з'явилися в Twitter.

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Як відомо, Суецький канал – безшлюзний судноплавний канал в Єгипті, який існує з 1869 року, що з'єднує Середземне і Червоне моря. Його довжина становить 160 км, ширина – до 350 м, а глибина – 45-60 м.

За підрахунками експертної організації в області судноплавства Lloyd's List блокування каналу щодня затримує рух товарів на загальну суму в 9,6 мільярда доларів.

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