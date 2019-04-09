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Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри

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Хвостик креветки під мікроскопом - фото 1
Хвостик креветки під мікроскопом / gizmodo

Представляємо вашій увазі добірку фотографій, об'єкти на яких зняті з близької відстані. Іноді з ДУЖЕ близької. І це безперечно неймовірне відчуття: бачити найдрібніші деталі.

Ви можете навіть не здогадуватися про це, але у всьому, що ви їсте, ховається приголомшливий мікро-світ. І побачити його можливо лише за допомогою потужного мікроскопа.

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Сіль

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320055

Кава

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320056

Полуниця

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320057

Томати

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320058

Чорниця

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320059

Хвостик креветки

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320060

Кавове зернятко

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320061

Броколі

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320063

Виноград

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320064

Цукор

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320065

Білий цукор

Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри - фото 320066

І ще: Вони поруч: фотограф шокує своїми знімками через мікроскоп

Джерело: gizmodo
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