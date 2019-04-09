Як виглядає їжа під мікроскопом: вражаючі кадри

Представляємо вашій увазі добірку фотографій, об'єкти на яких зняті з близької відстані. Іноді з ДУЖЕ близької. І це безперечно неймовірне відчуття: бачити найдрібніші деталі.

Ви можете навіть не здогадуватися про це, але у всьому, що ви їсте, ховається приголомшливий мікро-світ. І побачити його можливо лише за допомогою потужного мікроскопа.

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Сіль

Кава

Полуниця

Томати

Чорниця

Хвостик креветки

Кавове зернятко

Броколі

Виноград

Цукор

Білий цукор

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