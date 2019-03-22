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Вони поруч: фотограф шокує своїми знімками через мікроскоп
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Мартін з Данії має незвичний акаунт в мережі Інстаграм. Хлопець розповідає і показує всіх дрібних істот, які живуть з нами поруч. Подивіться, які дива він знімає.
Ви, напевно, знаєте, що навколо нас кожен день проносяться тисячі бактерій і паразитів, і ніяке прибирання та дотримання гігієни остаточно не забере "маленьких друзів". Кліщі, клопи, мухи... Мартін фотографує всі живі організми, які нас оточують.
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Одні з найпоширеніших тварин, яких можна виявити практично у кожному будинку – це пилові кліщі. Вони мешкають в ваших ліжках, різних теплих, темних і вологих місцях, і здатні викликати алергічну реакцію. Розглядати їх без спеціального обладнання неможливо. Пилові кліщі майже прозорі й мають розміри 0,2-0,3 міліметра.
Серед його робіт – попелиця, цвіль, міль, книжкові воші, мухи, блохи, оси тощо.
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