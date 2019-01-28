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Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри

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Під мікроскопом кольори і обриси комах наповнюються життям - фото 1
Під мікроскопом кольори і обриси комах наповнюються життям / massagroup

Це видовище – не для слабкодухих: химерні і водночас кумедні портрети комах.

Мурахи, довгоносики, оси – всю цю юрбу можна зустріти на задньому дворі, на ганку, на світлій стіні в приміщенні. Саме там їх і знімав фотограф Деніел Каріко, доцент фотографії в Університеті Східної Кароліни.

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Те, що на перший погляд здається непримітною цяткою чорного, коричневого або сірого кольору, просто комашкою, яку ми або виганяємо у вікно, або іноді випадково розчавлюємо, вражало уяву автора з тих самих пір, як він вперше глянув в мікроскоп.

Під мікроскопом кольори і обриси комах наповнюються життям. Вони перетворюються на персонажів неземної, але класичної драми, де Рембрандт зустрічається із Зоряними війнами. До речі, останні два феномена – теж потужні джерела натхнення для фотографа. Каріко поєднує фотографію і можливості електронного мікроскопа, щоб показати таємничий світ комах у всій красі.

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304258

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304259

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304260

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304261

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304262

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304263

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304264

Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри - фото 304265

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Джерело: massagroup
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