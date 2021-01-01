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Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів

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Це єдиний екземпляр Porsche Carrera GT-R - фото 1
Це єдиний екземпляр Porsche Carrera GT-R

У Бельгії виставили на продаж модифікований Porsche Carrera GT-R з унікальним компонуванням кузова. Придбати єдиний у своєму роді гоночний автомобіль можна за мільйон доларів (приблизно 28 мільйонів гривень за поточним курсом).

Єдиний власник гоночного Porsche Carrera GT-R придбав автомобіль у 2005 році. Відтоді чоловік витратив близько 270 000 доларів на його модернізацію. Головна зміна торкнулася кузова. Завдяки установці знімною жорсткою даху, суперкар став одночасно купе і кабріолетом.

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Серед інших доробок у Porsche встановили нову гальмівну систему, поліпшене зчеплення та новий блок керування двигуном. У салоні власник розмістив додатковий каркас безпеки та систему автоматичного пожежогасіння. Взутий Carrera GT-R у магнієві колісні диски BBS.

Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів - фото 441603
Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів - фото 441601

Усі ці модифікації власник "Порше" робив для того, що взяти участь у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість. Для цього господар довів віддачу заводського 5,7-літрового V10 до 650 кінських сил. Однак з якоїсь причини заявитися у гоночну серію чоловікові не вдалося і проєкт продовжили, як дорожній автомобіль.

Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів - фото 441602
Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів - фото 441600

За 15 років експлуатації Porsche Carrera GT-R проїхав усього 2 000 км. Розлучитися з єдиним у своєму роді гоночним спорткаром продавець готовий за мільйон доларів.

Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів - фото 441604
Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів - фото 441599

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Джерело: Motor Authority
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