7 поколінь Porsche 911 Turbo позмагалися у гонці: круте відео

Компанія Porsche влаштувала дрег-гонку між сімома поколіннями спорткара 911 Turbo, починаючи від 930-го, випущеного у 1970-х, і закінчуючи сучасним варіантом моделі. Дивіться ефектне відео на Радіо МАКСИМУМ!

Пілотами автомобілів став відомі гонщики: наприклад, переможець марафону "24 години Ле-Мана" й амбасадор бренду Porsche Марк Веббер, а також перший переможець чемпіонату Carrera Cup і засновник команди Manthey Racing Олаф Менті.

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Porsche 911 Turbo (930) випускався з 1975 по 1977 роки. Спорткар оснащувався трилітровим шестициліндровим турбомотором з повітряним охолодженням і чотириступінчастою механічною коробкою передач. Двигун видавав 260 сил і дозволяв розганятися з нуля до "сотні" за 5,4 секунди. З 1978 року компанія змінила агрегат на 3,3-літровий потужністю 300 сил.

Сучасний Porsche 911 Turbo в кузові 992 комплектується оппозитним мотором об'ємом 3,75 літра, віддача якого становить 580 кінських сил і 750 Нм крутного моменту. Агрегат працює у парі з восьмиступеневим "роботом" з двома зчепленнями та повним приводом. З такою силовою установкою купе 911 Turbo розганяється до 100 кілометрів на годину за 2,8 секунди (кабріолету потрібно на це 2,9 секунди). Максимальна швидкість – 320 кілометрів на годину.

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