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Дивіться на суперкар Porsche, який збирали й розбирали 78 разів

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На цьому Porsche вчаться учні Академії післяпродажного обслуговування - фото 1
На цьому Porsche вчаться учні Академії післяпродажного обслуговування

Срібляста Carrera GT у навчальному класі Академії післяпродажного обслуговування Porsche в Атланті за 16 років була повністю розібрана та зібрана назад 78 разів. Дивіться, як вона виглядає після усього цього!

Для навчання американських технічних фахівців в Академії післяпродажного обслуговування Porsche Experience у штаті Атланта використовується справжня Carrera GT.

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Суперкар сріблястого кольору служить наочним навчальним посібником – він повністю розбирається та збирається назад майбутніми механіками дилерських центрів Porsche як випускний іспит від 2 до 4 разів на рік. З 2004 року, коли автомобіль доставили у США на борту Boeing 747 компанії Lufthansa, його розбирали та збирали ось уже 78 разів.

Дивіться на суперкар Porsche, який збирали й розбирали 78 разів - фото 440776

Академія в Атланті розташована за декілька миль від злітно-посадкової смуги, на яку приземлився сріблястий суперкар 16 років тому. Це один з 3 навчальних центрів марки у США, але в академіях Пенсільванії та Каліфорнії немає Carrera GT в ролі піддослідного кролика.

Дивіться на суперкар Porsche, який збирали й розбирали 78 разів - фото 440775

Група з 6 учнів, які стануть сертифікованими фахівцями з ремонту й обслуговування Porsche, повинна розібрати та зібрати його в Атланті всього за 4 дні. З 2004 по 2006 роки випустили 1270 екземплярів Carrera GT.

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Джерело: Porsche
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