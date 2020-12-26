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Дивіться на суперкар Porsche, який збирали й розбирали 78 разів
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Срібляста Carrera GT у навчальному класі Академії післяпродажного обслуговування Porsche в Атланті за 16 років була повністю розібрана та зібрана назад 78 разів. Дивіться, як вона виглядає після усього цього!
Для навчання американських технічних фахівців в Академії післяпродажного обслуговування Porsche Experience у штаті Атланта використовується справжня Carrera GT.
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Суперкар сріблястого кольору служить наочним навчальним посібником – він повністю розбирається та збирається назад майбутніми механіками дилерських центрів Porsche як випускний іспит від 2 до 4 разів на рік. З 2004 року, коли автомобіль доставили у США на борту Boeing 747 компанії Lufthansa, його розбирали та збирали ось уже 78 разів.
Академія в Атланті розташована за декілька миль від злітно-посадкової смуги, на яку приземлився сріблястий суперкар 16 років тому. Це один з 3 навчальних центрів марки у США, але в академіях Пенсільванії та Каліфорнії немає Carrera GT в ролі піддослідного кролика.
Група з 6 учнів, які стануть сертифікованими фахівцями з ремонту й обслуговування Porsche, повинна розібрати та зібрати його в Атланті всього за 4 дні. З 2004 по 2006 роки випустили 1270 екземплярів Carrera GT.
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