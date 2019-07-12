Як виглядає вічність: гру GTA V завантажили по модему (відео)

До появи швидкісного інтернету, саме через модем ми виходили в інтернет понад 15 років тому. Швидкість була вкрай повільної, але для веб-серфінгу вистачало. Один ентузіаст під псевдонімом John Glasscock вирішив згадати "молодість" і підключитися до інтернету через Dial-Up і що-небудь завантажити.

Але просто завантажити файлик користувачу мережі було не цікаво. Тому для експерименту він вирішив скачати гру GTA V на PlayStation 4 через PSN Store і подивитися, скільки часу це займе. Весь експеримент він демонстрував на своєму YouTube-каналі.

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Сама гра "важить" близько 25 гігабайтів. Решта 45 – це мультиплеєр. І ось на скачування одиночній версії гри при швидкості 54 кілобайт в секунду у нього пішло близько 1100 годин, тобто 45 днів безперервного скачування.

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