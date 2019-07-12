Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Як виглядає вічність: гру GTA V завантажили по модему (відео)

  • 65
GTA V - фото 1
GTA V / gamesradar

До появи швидкісного інтернету, саме через модем ми виходили в інтернет понад 15 років тому. Швидкість була вкрай повільної, але для веб-серфінгу вистачало. Один ентузіаст під псевдонімом John Glasscock вирішив згадати "молодість" і підключитися до інтернету через Dial-Up і що-небудь завантажити.

Але просто завантажити файлик користувачу мережі було не цікаво. Тому для експерименту він вирішив скачати гру GTA V на PlayStation 4 через PSN Store і подивитися, скільки часу це займе. Весь експеримент він демонстрував на своєму YouTube-каналі.

І ще: Розпродажі в Steam: знайдено спосіб отримати ігри безкоштовно

Сама гра "важить" близько 25 гігабайтів. Решта 45 – це мультиплеєр. І ось на скачування одиночній версії гри при швидкості 54 кілобайт в секунду у нього пішло близько 1100 годин, тобто 45 днів безперервного скачування.

Читайте також: Google представила відеогру для створення ігор

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • Вчора, 15:30
  • 294
Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
  • 10 липня, 20:00
  • 682
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1602201
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології