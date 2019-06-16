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Google представила відеогру для створення ігор

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Гра Game Builder - фото 1
Гра Game Builder / techspot

Корпорація Google представила гру Game Builder, в якій можна створювати прості ігри в стилі Minecraft. Основна ідея – дозволити людям почати розробку ігор без будь-якого досвіду в кодуванні.

У грі можна використовувати готові декорації і персонажів, створюючи свій світ, а потім використовувати попередньо встановлені команди, щоб зв'язати все воєдино.

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Game Builder має кооперативний режим, тому кілька людей можуть створювати гру одночасно. Гра безкоштовна і доступна як для Windows, так і для MacOS.

Гра з'явилася на сайті Google для експериментальних проектів Area 120. Game Builder була доступна в Steam ще з 1 листопада минулого року, але Google опублікувала її тільки зараз.

Game Builder animation
Game Builder animation

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Джерело: blog.google
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