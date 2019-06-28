Розпродажі в Steam: знайдено спосіб отримати ігри безкоштовно

У кожен новий сезон компанія Valve починає грандіозний розпродаж в Steam по величезних знижках. Гравці чекають подібних подій з нетерпінням, щоб заощадити на покупці улюблених ігор. Також традицією стала реалізація подій, пов'язаних з розпродажами, щоб спровокувати користувачів витрачати гроші.

В рамках літньої акції Valve запустила гру під назвою "Гран-прі", яка дозволяє користувачеві безкоштовно отримати будь-яку гру, додану в "Список бажаного", якщо виконати певну кількість завдань. Акція, в якій бере участь понад 30 тисяч відеоігор, триватиме аж до 9 липня.

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У правилах зазначено, що подарована буде гра, яка зазначена в списку першою. Але на головній сторінці напис свідчить "Найбажаніші ігри". Плутанина в описі викликала нерозуміння у користувачів сервісу. Багато хто подумав, що безкоштовна гра вибирається випадковим чином, тому почали видаляти зі своїх списків недорогі відеоігри, залишаючи в основному тільки великі проекти.

На цей феномен звернув увагу один з розробників гри Rise to Ruins, який звернув увагу на статистику з сильним падінням інтересу до інді-ігор.

"Ваші ігри теж зараз аномально часто видаляють з "Списку бажаного"? Я спостерігаю дуже дивну статистику. Я ніколи ще не бачив, щоб видалення перевищували додавання під час сезонного розпродажу. Для мене такі акції завжди закінчувалися загальним зростанням", – прокоментував програміст Реймонд Дойер.

Hey @GreyAlien - Are your games seeing an abnormally high amount of wishlist deletions? I and 4 other devs all are seeing some pretty strange stats. I've never once in 5 years seen more deletes than adds/P&A during a seasonal sale. I've always left a sale with a net increase. pic.twitter.com/v1OY4MUQW5 — Raymond Doerr (@RaymondDoerr) 26 червня 2019 р.

Таким чином, "Гран-Прі" може завдати розробникам відеоігор істотної шкоди – багато хто з них відзначають, що "Списки бажаного" в Steam помітно впливають на виручку. При додаванні гри в художній альбом шанс на її подальшу покупку збільшується. Загалом, спроба обдурити систему вилилася в неприємності для розробників бюджетних ігрових проектів.

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