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Розпродажі в Steam: знайдено спосіб отримати ігри безкоштовно

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Розпродаж в Steam - фото 1
Розпродаж в Steam / pikabu

У кожен новий сезон компанія Valve починає грандіозний розпродаж в Steam по величезних знижках. Гравці чекають подібних подій з нетерпінням, щоб заощадити на покупці улюблених ігор. Також традицією стала реалізація подій, пов'язаних з розпродажами, щоб спровокувати користувачів витрачати гроші.

В рамках літньої акції Valve запустила гру під назвою "Гран-прі", яка дозволяє користувачеві безкоштовно отримати будь-яку гру, додану в "Список бажаного", якщо виконати певну кількість завдань. Акція, в якій бере участь понад 30 тисяч відеоігор, триватиме аж до 9 липня.

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Розпродажі в Steam: знайдено спосіб отримати ігри безкоштовно - фото 337070

У правилах зазначено, що подарована буде гра, яка зазначена в списку першою. Але на головній сторінці напис свідчить "Найбажаніші ігри". Плутанина в описі викликала нерозуміння у користувачів сервісу. Багато хто подумав, що безкоштовна гра вибирається випадковим чином, тому почали видаляти зі своїх списків недорогі відеоігри, залишаючи в основному тільки великі проекти.

На цей феномен звернув увагу один з розробників гри Rise to Ruins, який звернув увагу на статистику з сильним падінням інтересу до інді-ігор.

"Ваші ігри теж зараз аномально часто видаляють з "Списку бажаного"? Я спостерігаю дуже дивну статистику. Я ніколи ще не бачив, щоб видалення перевищували додавання під час сезонного розпродажу. Для мене такі акції завжди закінчувалися загальним зростанням", – прокоментував програміст Реймонд Дойер.

Таким чином, "Гран-Прі" може завдати розробникам відеоігор істотної шкоди – багато хто з них відзначають, що "Списки бажаного" в Steam помітно впливають на виручку. При додаванні гри в художній альбом шанс на її подальшу покупку збільшується. Загалом, спроба обдурити систему вилилася в неприємності для розробників бюджетних ігрових проектів.

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Джерело: steampowered
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