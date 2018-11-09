Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

  • 71
Тут відчуваєш себе у справжньому підводному царстві - фото 1
Тут відчуваєш себе у справжньому підводному царстві / cnews

Цей підводний тунель знаходиться в чеському місті Модра.

Зроблений з прозорого скла тунель розташований прямо під озером на глибині 3-х метрів, а його довжина становить вісім метрів.

І ще: У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

Цей незвичайний тунель знаходиться в місті Модра в Чехії. Його унікальна конструкція створює незабутнє враження, ніби ви потрапили всередину підводного світу.

Виставка мешканців прісноводних водойм Чехії носить назву "Жива вода". І хоча в іншому чеському місті Градец Кралове є аналогічний тунель, проте він поступається за розмірами тунелю під озером Модра. За словами місцевої влади найскладніше під час проектування тунелю було вибрати правильні ущільнювачі для з'єднання елементів конструкції, оскільки тиск води дуже великий.

Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером - фото 287726
Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером
Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером - фото 287727
Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером
Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером - фото 287723
Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером
Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером - фото 287722
Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

Читайте також: Так виглядає перша в світі підводна вілла

Джерело: cnews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1468
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Чехія