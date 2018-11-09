Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

Тут відчуваєш себе у справжньому підводному царстві / cnews

Цей підводний тунель знаходиться в чеському місті Модра.

Зроблений з прозорого скла тунель розташований прямо під озером на глибині 3-х метрів, а його довжина становить вісім метрів.

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Цей незвичайний тунель знаходиться в місті Модра в Чехії. Його унікальна конструкція створює незабутнє враження, ніби ви потрапили всередину підводного світу.

Виставка мешканців прісноводних водойм Чехії носить назву "Жива вода". І хоча в іншому чеському місті Градец Кралове є аналогічний тунель, проте він поступається за розмірами тунелю під озером Модра. За словами місцевої влади найскладніше під час проектування тунелю було вибрати правильні ущільнювачі для з'єднання елементів конструкції, оскільки тиск води дуже великий.

Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

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