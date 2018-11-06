У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

Подивіться, як виглядає справжнє архітектурне диво.

Макао, Китай, є трендовим напрямком азіатського континенту. Кількість туристів, які відвідують це дивовижне місто, зростає з кожним днем.

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Нове захоплююче архітектурне диво в Макао – сліпучий готель Morpheus. Ідея про його створення з'явилася ще 4 роки тому, за життя відомого архітектора Захи Хадід. В життя її втілило бюро Zaha Hadid Architects.

Права і ліва сторони готелю поєднуються декількома так званими мостами. Завдяки такій структурі вдалося збільшити кількість номерів з приголомшливим видом. На території готелю розташувалися загальні зони відпочинку для гостей, зали для проведення заходів, казино, магазини і ресторани, а також 12 скляних ліфтів з дивовижним краєвидом.

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

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