Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

  • 88
Права і ліва сторони готелю поєднуються декількома так званими мостами - фото 1
Права і ліва сторони готелю поєднуються декількома так званими мостами / rangkaianelektronika

Подивіться, як виглядає справжнє архітектурне диво.

Макао, Китай, є трендовим напрямком азіатського континенту. Кількість туристів, які відвідують це дивовижне місто, зростає з кожним днем.

І ще: Так виглядає перша в світі підводна вілла

Нове захоплююче архітектурне диво в Макао – сліпучий готель Morpheus. Ідея про його створення з'явилася ще 4 роки тому, за життя відомого архітектора Захи Хадід. В життя її втілило бюро Zaha Hadid Architects.

Права і ліва сторони готелю поєднуються декількома так званими мостами. Завдяки такій структурі вдалося збільшити кількість номерів з приголомшливим видом. На території готелю розташувалися загальні зони відпочинку для гостей, зали для проведення заходів, казино, магазини і ресторани, а також 12 скляних ліфтів з дивовижним краєвидом.

У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287096
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287097
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287098
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287093
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287092
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287090
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287089
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287088
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото - фото 287087
У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

Читайте також: Старенький дім в Кореї отримав нове життя: яскраві фото

Джерело: rangkaianelektronika
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1657
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1477
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811946
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура