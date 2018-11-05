Так виглядає перша в світі підводна вілла

Архітектори створили неймовірний підводний готель, де одна ніч обійдеться у нечувану суму.

Відомий архітектор Ахмед Салім, який 14 років тому спроектував і втілив в життя перший в світі підводний ресторан Ithaa на найпопулярнішому курорті Conrad Maldives Rangali Island Resort на Мальдівах, представив своє нове революційне творіння.

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У листопаді цього року відкрився чудовий підводний готель – вілла Muraka (що в перекладі означає "Корал"), який знаходиться на тому ж курорті, тільки на глибині 5 метрів під водою.

Оскільки цей фантастичний підводний готель розташований в океані, далеко від багатолюдних пляжних вілл і бунгало над водою, максимальна конфіденційність гостей буде забезпечена на всі 100%. І ще відвідувачів буде обслуговувати тільки перевірений і відданий персонал: починаючи від покоївок і висококласного повара і закінчуючи масажистами і тренерами.

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

Так виглядає перша в світі підводна вілла

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