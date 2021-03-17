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Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро

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Цей Peugeot належав автогоннику Жану Тодту - фото 1
Цей Peugeot належав автогоннику Жану Тодту

На аукціоні Aguttes виставили на продаж один з чотирьох Peugeot 205 Turbo 16 у лівреї команди Peugeot Talbot Sport. За середньомоторну трьохдверку, побудовану для знаменитого французького автогонника Жана Тодта, планують отримати 400 000 євро.

У 1985 році компанія Peugeot побудувала близько 200 хот-хетчів 205 Turbo 16. Це були дорожні версії однойменного ралійного автомобіля. Більшість цивільних трьохдверок пофарбували у колір Winchester Grey, пише Cars Coops. Однак спеціально для високопоставлених осіб компанії випустили чотири унікальні спорткари, одягнені в ліврею команди Peugeot Talbot Sport.

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4 ексклюзивні 205 Turbo 16 розподілили між тодішнім керівником Peugeot Жаном Бойо, технічним директором спортивного підрозділу компанії Андре де Кортанзом, а також двома автогонниками – Дідьє Піроні та Жаном Тодтом. Виставлений на продаж спорткар належав останньому спортсмену, який зараз є президентом Міжнародної автомобільної Федерації (FIA).

Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро - фото 451937
Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро - фото 451935
Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро - фото 451936
Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро - фото 451933

Peugeot 205 Turbo 16 обладнаний 1,8-літровим турбомотором потужністю 230 кінських сил. У парі з агрегатом працює механічна трансмісія. За словами продавця, спорткар зберіг усі основні оригінальні технічні деталі та перебуває у відмінному стані. За весь час експлуатації автомобіль проїхав всього 9900 кілометрів.

Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро - фото 451934
Як виглядає унікальний Peugeot, який пустять з молотка за 400 тисяч євро - фото 451932

У листопаді минулого року бельгійська реставраційна майстерня Gipimotor виставила на продаж унікальний гоночний мінівен Peugeot 806, який брав участь в ралі "24 години Спа". Правда, ту гонку незвичайний автомобіль так і не зміг закінчити.

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