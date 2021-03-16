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Toyota GR Yaris проти Mitsubishi Lancer Evolution VI TME: дивіться відео епічної гонки
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Блогери YouTube-каналу carwow влаштували дрег-гонку між ралійними моделями сучасного та минулого. Новій Toyota GR Yaris протистояв Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition, випущений у 1999 році. Переможця визначили за підсумками серії паралельних заїздів і оцінки ефективності гальм.
Toyota GR Yaris – омологаційна версія, зроблена за мотивами ралійного Yaris для світового чемпіонату WRC. Під капотом новинки, як пише Motor, "турботрійка" 1.6 потужністю 272 кінські сили та крутний момент 360 Нм, тяга передається через 6-ступінчасту "механіку", є повноприводна трансмісія GR-Four. Споряджена маса – 1280 кілограмів; ціна – 33,5 тисячі фунтів стерлінгів.
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Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition – спецверсія, присвячена фінському ралісту, чотириразовому чемпіону WRC Томмі Мякінену. Седан розміняв третій десяток, але в його активі 280-сильна (373 Нм) "турбочетвірка" об'ємом 2,0 літра. Коробка передач – 5-швидкісна "механіка", є повний привід. Lancer Evolution на 80 кілограмів важчий, ніж Yaris GR, а також дорожчий – ціна доглянутих спорткарів досягає позначки 50 тисяч фунтів стерлінгів.
Попри двадцятирічну різницю у віці, 402 метри з місця Toyota і Mitsubishi пройшли на одному рівні – переможця заїзду визначив фотофініш. Єдина дисципліна, в якій Lancer Evolution беззастережно поступився GR Yaris – тест гальм.
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