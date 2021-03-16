Рідкісний Lamborghini Countach пустять з молотка за 425 тисяч доларів

На сайті Walt Grace Vintage з'явилося оголошення про продаж незвичайного Lamborghini Countach. Це один з 657 наявних суперкарів лімітованої серії 25th Anniversary, який оцінили у 425 тисяч доларів. З моменту випуску у 1989 році автомобіль проїхав усього тисячу кілометрів.

Купе в оригінальному заводському червоному кольорі Rosso Siviglia, дверями- "гільйотинами" та чорним шкіряним салоном збереглося в ідеальному стані. Причому продавець стверджує, що автомобіль не реставрувався, пише Walt Grace Vintage.

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У рух Countach призводить двигун V12 5.2, який видає 455 кінських сил, поєднується з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач і заднім приводом. З місця до 100 кілометрів на годину 32-річний суперкар розганяється за 4,5 секунди, а максимальна швидкість складає 298 кілометрів на годину.

Наразі автомобіль зберігається в автосалоні Walt Grace Vintage в Маямі, штат Флорида.

Лімітована серія 25th Anniversary, випущена тиражем 657 примірників, була підготовлена ​​на честь 25-річчя випуску першого серійного автомобіля компанії, 350 GT. Він вийшов на ринок у 1964 році. Всього ж у період з 1974 по 1990 рік Lamborghini зробила трохи більш як 1,9 тисячі Countach у різних виконаннях.

У 2020 році продали кілька примірників Lamborghini Countach. Наприклад, нового власника знайшов Countach LP500 S з пробігом менш як 15 тисяч кілометрів. Він відрізнявся від звичайної модифікації піднесеною на 30 міліметрів стелею і був випущений у кількості 321 штуки. Влітку на продаж виставили Lamborghini Countach ексчемпіона Формули-1 Кеке Росберга, а також Countach з правим кермом.

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