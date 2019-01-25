У Лас-Вегасі відкрилася "намальована" каплиця

18 січня у Лас-Вегасі при казино Palms Casino Resort відкрилася каплиця Til Death Do Us Part з інтер'єром, оформленим, як малюнок або комікс.

За дизайн каплиці відповідав художник і графічний дизайнер Джошуа Відес (Joshua Vides), який прославився в Instagram своїми чорно-білими зображеннями побутових предметів.

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Провести весільну церемонію в незвичайному інтер'єрі можна за 250 доларів. Розширений пакет послуг, що включає церемонію, квіткове та музичне оформлення і ще низку опцій, обійдеться в 5500 доларів.

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