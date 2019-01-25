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У Лас-Вегасі відкрилася "намальована" каплиця

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"Намальована" каплиця - фото 1
"Намальована" каплиця / boredpanda

18 січня у Лас-Вегасі при казино Palms Casino Resort відкрилася каплиця Til Death Do Us Part з інтер'єром, оформленим, як малюнок або комікс.

За дизайн каплиці відповідав художник і графічний дизайнер Джошуа Відес (Joshua Vides), який прославився в Instagram своїми чорно-білими зображеннями побутових предметів.

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Провести весільну церемонію в незвичайному інтер'єрі можна за 250 доларів. Розширений пакет послуг, що включає церемонію, квіткове та музичне оформлення і ще низку опцій, обійдеться в 5500 доларів.

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303515

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303516

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303517

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303518

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303519

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303520

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303521

У Лас-Вегасі відкрилася 'намальована' каплиця - фото 303522

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Джерело: boredpanda
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