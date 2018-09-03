Фотограф знайшов покинутий дім, і ось що було всередині

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Фотограф Брайан Сансіверо натрапив на занедбаний дім у штаті Нью-Йорк і зняв помешкання зсередини. Те, що він побачив, дивує!

Знайомтесь, Брайан Сінсіверо (Bryan Sansivero) – талановитий американський фотограф, який фіксує на камеру закинуті будівлі. Нещодавно він показав серію знімків, зроблених у занедбаному домі у штаті Нью-Йорк, який вразив його. А все тому, що ззовні помешкання не надто відрізнялось від тих, які вже доводилось бачити Брайану. Однак всередині він побачив античні вироби мистецтва, медобладнання, килим з тигра, рушницю та багато інших доволі нетипових речей. Зацініть!

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Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

Що приховує цей занедбаний дім у США / Bryan Sansivero

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