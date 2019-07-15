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Чому на Марсі та Місяці досі нема астронавтів: відповідь NASA

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Чому на Марсі досі немає астронавтів - фото 1
Чому на Марсі досі немає астронавтів

Космічна діяльність США не стоїть на місці, однак ні на Місяці, ні на Марсі досі немає астронавтів. Про доволі просту причину такої ситуації розповіли у NASA.

Досі американські астронавти лише раз побували на Місяці, а Марс досі залишається недоторканим для людей. Однак насправді це можна було змінити вже давно, але на шляху до нових відкриттів є відчутна перепона.

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Про це повідомив директор Нацуправління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Джеймс Брайденстайн. Під час ефіру на каналі CBS він пояснив, чому інші планети досі без космонавтів.

"Є технічний ризик, за ним слідує політичний. Ми б були на Місяці прямо зараз, якщо б не було політичного ризику", – наголосив він, додавши, що і на Марсі зараз могли б бути астронавти.

Підкорити Місяць знову не вдалось через брак коштів - фото 340947
Підкорити Місяць знову не вдалось через брак коштів

Відзначимо, що політичний ризик – це фінансування, адже саме його бракувало останні десятиліття під час спроб полетіти на Марс та Місяць. Але в уряді вважали, що ці програми коштують "забагато часу та грошей". Варто нагадати, що ще у травні американський президент Дональд Трамп погодився виділити додатково ще 1,6 млрд доларів для NASA, аби зосередитись на освоєнні цих планет. Загалом бюджет на рік передбачає суму у 21,5 млрд

Відсутність матеріальної підтримки не дозволяє відсилати астронавтів на Марс - фото 340948
Відсутність матеріальної підтримки не дозволяє відсилати астронавтів на Марс

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Джерело: УНІАН
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