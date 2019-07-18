Як виглядає топовий планшет Samsung Galaxy Tab S6: у мережі з'явилися фото

У мережі з'явилися не лише перші фотографії топового планшета Samsung Galaxy Tab S6, а й подробиці про новинку компанії. Ресурс Android Headlines опублікував офіційні прес-рендери і розповів багато деталей про можливості й особливості майбутнього пристрою.

Насамперед журналісти Android Headlines підтвердили, що новий планшет дійсно буде називатися Samsung Galaxy Tab S6. Зовні пристрій отримає кілька помітних змін у порівнянні з попередником. Серед тих, які відразу втрапляють в очі – подвійна основна камера (імовірно, звичайний модуль на 13 Мп і ширококутний – на 5 Мп) і невелике заглиблення на задній кришці під S Pen.

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Фірмовий стилус також зазнав змін. Він отримав трохи іншу форму та позбувся металевого кільця, що розділяє корпус навпіл. Як повідомляється, перо буде під'єднуватися до планшета по Bluetooth і за допомогою магнітів кріпитися до задньої кришки Galaxy Tab S6. За попередньою інформацією, в такому режимі воно зможе заряджатися по безпровідній зарядці.

Новий Galaxy Tab S6 позбудеться 3,5-мм аудіовиходу, а ось стереодинаміки з налаштуванням від AKG (по два знизу і зверху) нікуди не подінуться. З роз'ємів у планшета буде тільки один USB Type-C. На бічній грані є контакти, необхідні для під'єднання планшета до фірмової клавіатури. Аксесуар буде продаватися окремо.

На корпусі не видно сканера відбитків пальців, тому існує припущення, що він буде вбудований в екран. Що стосується характеристик, то найімовірніше, що планшет отримає 10,5-дюймовий AMOLED-дисплей, процесор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 128 або 256 ГБ і Android 9 Pie з фірмовим інтерфейсом One UI.

Очікується, що Galaxy Tab S6 представлять разом з Galaxy Note10 7 серпня. Ціна планшета поки не уточнюється.

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